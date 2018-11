Paga 2.100 euro per l'acquisto di un veicolo, ma è una truffa

MARTIGNACCO – Ormai sono all’ordine del giorno le truffe on line che vanno a buon fine anche in Friuli Venezia Giulia. Il compratore cerca un oggetto sul web, si fa ingolosire da un prezzo alettante e si fida ad anticipare una parte del costo prima di concludere l’acquisto. A questo punto il venditore sparisce, lasciando con un pugno di mosche in mano.

L’ultimo episodio della serie ha coinvolto un residente nell’hinterland udinese che dopo aver inviato 2.100 euro per l’acquisto di un veicolo, si è ritrovato a mano vuote. Si è quindi rivolto ai carabinieri della stazione di Martignacco che hanno avviato le indagini, identificando un 45enne residente nel modenese e facendo scattare nei suoi confronti una denuncia a piede libero per l’ipotesi di reato di truffa.