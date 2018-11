Auto impazzita danneggia due vetture in sosta: caccia al pirata della strada

UDINE – Auto impazzita finisce contro due vetture in sosta, provocando gravi danni. Ora è caccia al pirata della strada. A lanciare l’appello è Marino Severino, il proprietario di una delle due vetture danneggiate, una Ford Fiesta, che da Facebook cerca testimoni.

IL POST - «Lunedì in via Cernaia 16 (dietro alla stazione dei treni), attorno alle 22.00 / 22.30, una Peugeot 206 sul grigio chiaro tendente forse all'azzurro, speronava la mia Ford Fiesta blu dopo aver speronato una Classe A nera posta dietro al mio mezzo. I danni sono importanti. Se qualcuno verso quell' orario passando di li ha notato qualcosa ci contatti. Abbiamo colore auto e modello, ma purtroppo non si è riusciti ad annotare il numero di targa».

AGENTI AL LAVORO - Come raccontato da Severino, l’auto pirata sarebbe rimasta seriamente danneggiata, viste le copiose chiazze di olio lasciate sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.