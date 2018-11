Doppio incidente in città: in ospedale un pedone e due automobilisti

UDINE – Doppio incidente in città nella giornata di martedì 27 novembre. Tre le persone ferite: un pedone e due automobilisti.

Il primo incidente si è verificato alle 11 in via San Rocco, all’intersezione con via Pertoldo. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 condotta da una 25enne residente in città e una Ford Kà con alla guida un 53enne, anche lui di Udine. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati accompagnati in ospedale a bordo dei mezzi del 118.

Il secondo incidente è accaduto poco prima delle 16 in via Eritrea. Una Volvo guidata da una 47enne di Forni di Sotto, in fase di manovra, ha urtato una 82enne di Udine. L’anziana è finita a terra ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale medico. E’ stata portata in Pronto Soccorso da un’ambulanza.