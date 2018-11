Centrato da un'auto fa 'un volo' di 4 metri: 50enne è grave

PRATA DI PORDENONE - L’auto lo ha preso in pieno, facendogli fare 'un volo' di circa 4 metri. L’incidente si è verificato attorno alle 17.30 del 27 novembre a Pasiano di Pordenone.

L’INCIDENTE - L’uomo, un 50enne, si trovava in via Roma, nei pressi della banca quando, per cause in fase di accertamento, è stato investito dall’automobile. Sono subito stati chiamati i soccorsi. Dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza. Assieme ai sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Sacile. Preso in carico il ferito, che ha subito un trauma cranico e facciale, i medici lo hanno trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone.