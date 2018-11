Che tempo farà il 29 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La circolazione debolmente depressionaria con aria umida in quota si va colmando spostandosi verso la Grecia, mentre sulla Spagna rimonta un promontorio anticiclonico. Sull'Italia da domani affluiranno correnti settentrionali più secche e progressivamente più fresche.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 29 novembre avremo bel tempo con cielo sereno. Sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino in attenuazione nel corso della giornata. Temperature in diminuzione con gelate di notte in pianura e forse anche su qualche zona della costa. Inversione termica in montagna. Verso sera giungeranno nubi in quota da ovest.