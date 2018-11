A Palazzo Campeis va in scena ‘Immagini dell’Avvento’

TOLMEZZO - Sabato primo dicembre alle 11 al Museo Carnico di Tolmezzo si terrà l’inaugurazione del Progetto ‘Immagini dell’Avvento’.

IL PROGETTO - Il progetto, avviato nel 2017, ha visto la collaborazione degli Istituti Comprensivi di Tolmezzo, Ampezzo e Paluzza. L’obiettivo era quello di avvicinare i ragazzi al museo, ma in modo diverso e divertente, facendo capire loro che non si tratta solo di un edificio chiuso, in cui sono conservate ‘cose vecchie’, ma di un luogo in cui ci si può divertire scoprendo il passato. I ragazzi, seguiti dalle insegnanti di arte e immagine, hanno rielaborato e interpretato motivi attinti dai manufatti esposti in museo, utilizzandoli per la realizzazione di 24 pannelli decorativi.

L’AVVENTO - Durante il periodo dell’Avvento, ogni giorno, alle 11, si aprirà una finestra di Palazzo Campeis scoprendo di volta in volta una nuova immagine. La mattinata sarà allietata dall’esibizione del coro delle Scuole Medie ‘Gian Francesco da Tolmezzo’. Per avvicinare ulteriormente i più giovani e le loro famiglie al museo, dall’8 dicembre al 6 gennaio, sarà in vigore l’entrata gratuita per i ragazzi e biglietto ridotto per gli accompagnatori.