Meteo: scendono le temperature e arrivano le prime gelate in Fvg

FVG - Sono in arrivo le prime gelate. Nulla di strano, visto che oramai dicembre è alle porte, ma quasi inaspettato considerate le temperature a cui ci ha abituati questo bizzarro autunno. Secondo le previsioni di 3b meteo, infatti, è in arrivo dell’aria fredda, come confermato anche dall’Osmer Fvg che ricorda come «domani affluiranno correnti settentrionali più secche e progressivamente più fresche».

GIOVEDÌ - Assieme a ciò il cielo si rasserena favorendo un abbassamento delle temperature. Come previsto dall’Osmer avremo dunque bel tempo con cielo sereno. Sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino in attenuazione nel corso della giornata. Temperature in diminuzione con gelate di notte in pianura e forse anche su qualche zona della costa. Inversione termica in montagna. Verso sera giungeranno nubi in quota da ovest.

VENERDÌ - La notte più fredda sarà però quella tra giovedì e venerdì, quando il termometro potrà scendere di una manciata di gradi sotto lo zero. Per venerdì il Osservatorio Meteorologico Regionale prevede invece cielo variabile o nuvoloso per velature in quota che a tratti potranno mascherare completamente il sole. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione. Sarà una giornata piuttosto fredda per il periodo. Nella notte cielo coperto e forse qualche debole precipitazione sparsa. 3b meteo segnala tra le città più fredde anche Udine e Pordenone.