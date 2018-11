Staffetta Telethon: cambia la viabilità a Udine

UDINE - Telethon si avvicina e la viabilità in città cambia per qualche giorno. In occasione dell’iniziativa podistica, infatti, già dalla mezzanotte di mercoledì 28 novembre fino alle 24 di lunedì 3 dicembre, ovvero fino al completo smontaggio e rimozione delle strutture (in piazza Primo Maggio, nelle aree adibite a parcheggio a raso, compresa tra l’ellissi centrale, il palazzo ‘Tessitori’ ed il P.E. all’insegna ‘Bar Beethoven’ e compresa tra l’ellissi centrale, la ‘collinetta del Conservatorio’ e l’istituto ‘Stellini’) scatterà il divieto di sosta temporaneo (diverrà zona a rimozione coatta) e il divieto di transito.

MODIFICHE - Sempre dalla mezzanotte, ma di sabato primo dicembre alle 24 di domenica 2 dicembre, in piazza Primo Maggio sarà in vigore il divieto di sosta temporaneo 0-24 (zona rimozione coatta e il divieto di transito) lungo l’intero anello. Pertanto i veicoli provenienti da vicolo Porta verranno deviati lungo via D’Azeglio, quelli provenienti da viale della Vittoria lungo via Diaz (con le eccezioni sotto riportate), quelli provenienti da piazza Patriarcato lungo via Treppo e via Manin, quelli provenienti da via Diaz lato ovest e via Gorizia lungo via Diaz lato est e quelli provenienti da via Liruti e via Pracchiuso lungo via Sant’Agostino (i veicoli in uscita dal nuovo parcheggio sotterranei, e residualmente da via Portanuova, verranno deviati cin una inversione a ‘U’ verso viale della Vittoria).

INOLTRE - Nello stesso intervallo di tempo, in viale della Vittoria sarà istituito il divieto di transito, l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di via Diaz, per i veicoli provenienti dal piazzale Osoppo, mentre solo ai veicoli autorizzati sarà consentito l’accesso al parcheggio sotterraneo, in via Liruti e in via Giovanni da Udine.In Largo delle Grazie saranno in vigore il divieto di transito, l’obbligo di voltare a destra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Pracchiuso, l’obbligo di svoltare a sinistra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Liruti; in piazzale Del Din, il divieto di transito, con conseguente deviazione del traffico lungo via Diaz, e l’obbligo di proseguire in direzione via Planis e via Diaz (l’accesso al passo carrabile della Quiete sarà comunque garantito). In via Sant’Agostino, l’istituzione del senso vietato con conseguente deviazione del traffico lungo via Diaz.

DIVIETI - Dalla mezzanotte di sabato primo dicembre alla mezzanotte di domenica 2 dicembre saranno in vigore il divieto di sosta temporaneo 0-24 (zona rimozione coatta) e il divieto di transito lungo le vie e piazze indicate: via Mercatovecchio, piazza Marconi, via Bartolini, via Portanuova, piazza Primo Maggio (sottocastello), via Manin, piazza Libertà per la staffetta giovani; via Mercatovecchio, piazza Marconi, via Bartolini, via Portanuova, piazza I Maggio (tutta, quindi da via portauova a lato Giardini Loris Fortuna a Basilica B.V. delle Grazie a Liceo Stellini a Genio Militare a Palazzo Tessitori fino a Porta Manin), via Manin, via V.Veneto, p.zza Bertrando, p.zza Duomo, via Stringher, via Savorgnana, via Cavour, piazza Libertà, via Mercatovecchio per la staffetta Telethon.