Incidente sulla provinciale 99: c'è una vittima

CODROIPO - C'è stato un incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre sulla strada provinciale 99, quella che da Beano conduce a Goricizza, in territorio di Codroipo. Il fatto è accaduto attorno alle 17. Un'auto è uscita di strada, pare in maniera autonoma. La persona che si trovava a bordo è morta in seguito alle gravi ferite riportate.

Sul posto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. La vittima, un 48enne residente a Basiliano, è stata estratta dalle lamiere della sua auto. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++