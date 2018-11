Gli eventi in programma giovedì 29 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Al Visionario

Continua domani giovedì 29 novembre alle 20.30 al Visionario il ciclo dedicato al paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel documentario cinematografico, curato dalla Mediateca Mario Quargnolo e dallaCineteca del Friuli. Questo secondo appuntamento vedrà sullo schermo i lavori di Guido Galanti e di Gianni Vitrotti. Ad accompagnare la visione di questi straordinari documenti audiovisivi sarà ancora una volta Carlo Gaberscek, giornalista e studioso di cinema. Ospiti in sala Alessandro Piselli, uno degli eredi di Guido Galanti, e il nipote di Gianni Vitrotti. La serata sarà ad ingresso libero.

Ale & Franz

Il duo comico più amato dal pubblico, tornano a grande richiesta a teatro con una nuova tournée e un nuovo spettacolo. Si chiamerà ‘Nel nostro piccolo’, lo show in cui i due, con la consueta ironia, racconteranno la vita, gli esordi, la carriera a Milano e i grandi personaggi di quella città. Una grande notizia per i fan della coppia, che potranno ammirare dal vivo domani, giovedì 29 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21). Gli ultimi biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Comune di Udine, saranno in vendita domani alle biglietterie del teatro. Tutte le info su www.azalea.it.

Suns Europe

Prende il via una nuova edizione di Suns Europe che dà appuntamento allo Yardie di Pradamano, il 29 novembre, dalle 21, dove si terrà il welcome party con tanta musica e divertimento. Info: Facebook.

Historia Langobardorum​​​​​​​

Il giorno 29 novembre, alle 18, alla Sala Corgnali della Biblioteca Civica di Udine, avrà luogo un evento speciale, e cioè la presentazione della prima traduzione giapponese della Historia Langobardorum, l’opera più importante di Paolo Diacono, fonte imprescindibile per la conoscenza delle vicende e della cultura del popolo Longobardo. Autore della traduzione è il Prof. Taro Hyuga, docente di Letteratura italiana e latina presso l’Università di Tokyo, che spiegherà quale significato abbia la sua traduzione nella contemporanea cultura giapponese, e, più in generale, quale ruolo, in quella stessa cultura, abbiano oggi la storia e la letteratura dell’Occidente antico e medievale.

‘Non ci resta che vincere!’

Arriva dalla Spagna una delle commedie più intelligenti e brillanti della stagione: ‘Non ci resta che vincere!’ Un inno allo sport, alla vita, alla comprensione degli altri (e di se stessi) che diverte, commuove e fa pensare. Girato interamente con attori con disabilità reali, il film sarà presentato in anteprima al Visionario domani giovedì 29 novembre alle 19.45. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie.