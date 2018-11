Cade dall'impalcatura mentre restaura un affresco: ferita una donna

TARVISIO - Incidente sul lavoro, nella mattinata di giovedì 29 novembre, nella chiesetta di Santa Dorotea, a Camporosso. Una restauratrice di mezza età è rimasta ferita dopo essere caduta da un'impalcatura. La donna, del luogo, era impegnata nel recupero di uno degli affreschi dell'edificio sacro quando, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio.

La donna è rimasta ferita fortunatamente in maniera non grave. La restauratrice è stata prima soccorsa da un collega, poi è stata portata in ambulanza al poliambulatorio di Tarvisio. Le è stato riscontrato un trauma cranico, come ha anticipato Telefriuli.