Coltivava marijuana lungo il Tagliamento: 31enne denunciato

GEMONA DEL FRIULI - La Polizia ferroviaria di Gemona del Friuli, nei giorni scorsi, ha messo a segno un colpo nel contrasto alle attività illecite connesse con la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti.

Partendo dall’individuazione di un sito lungo il Tagliamento, adibito a coltivazione di cannabis, in pochi giorni gli uomini della Polizia della cittadina pedemontana sono riusciti a identificare il responsabile e, di concerto con la Procura della Repubblica di Udine, effettuare a suo carico una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di porre sotto sequestro alcune piante di marijuana, semi, manuali e altro materiale e perfino un armadio serra di costruzione artigianale, completo di lampade, ventole e aspiratori, per favorire la vegetazione delle piantine.

DENUNCIATO UN 31ENNE - L’indagine, la cui notizia è stata diffusa soltanto giovedì per esigenze investigative, ha visto impegnati i poliziotti in una serrata attività d’indagine, sviluppatasi tra la pedemontana e la Valcanale, fino ad arrivare alla dimora di un trentunenne, che è stato denunciato a piede libero per produzione di sostanze stupefacenti. I pedinamenti, gli appostamenti e l’attività di vigilanza sono stati compiuti nel massimo della riservatezza, necessaria per permettere agli operatori di non richiamare l’attenzione né del diretto interessato, né dei cittadini e degli utenti che gravitavano ignari nelle pertinenze della zona di coltivazione.

LE INDAGINI PROSEGUONO - Ora, conclusa questa prima fase, si procederà a ulteriori approfondimenti al fine di verificare se tali coltivazioni (sul fiume e in casa) fossero dirette esclusivamente all’uso personale, oppure allo spaccio.