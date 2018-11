Precipita da 10 metri d’altezza: grave un uomo

AZZANO DECIMO - Infortunio sul lavoro ad Azzano Decimo. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30 del 29 novembre in viale delle Rimembranze. Un giardiniere è caduto da un albero precipitando da un’altezza di circa 10 metri.

I SOCCORSI - Dopo la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza, 112, dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul posto l’elicottero e l’ambulanza, in codice rosso. Assieme ai sanitari sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ferito è stato sottoposto a stabilizzazione avanzata delle funzioni vitali ed è stato portato in elicottero, in codice rosso, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia d Udine.