FVG - Il promontorio anticiclonico presente sull'Europa centro occidentale fa affluire sull'Italia secche correnti settentrionali. Da venerdì affluiranno correnti più umide in quota.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 30 novembre avremo cielo da poco nuvoloso a variabile per velature in quota che a tratti potranno mascherare completamente il sole, specie nel pomeriggio. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione. Giornata piuttosto fredda per il periodo.