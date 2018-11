Doppio autovelox installato sulla strada del mare tra Latisana e Lignano

LATISANA – Da lunedì 10 dicembre entreranno in funzione due autovelox sulla cosiddetta strada del mare, la regionale 354 che collega Latisana a Udine. In questi giorni sono state installate le due apparecchiature, che l’amministrazione comunale ha voluto posizionare con l’obiettivo di ridurre la velocità di transito degli automobilisti. Il primo autovelox si trova tra Gorgo e Pertegada in direzione Lignano, al chilometri 3+900, il secondo tra Gorgo e Paludo in direzione Latisana, subito dopo il distributore di carburante. Il limite di velocità, in questi tratti, è di 90 km/h.

I due dispositivi saranno attivi 24 ore su 24 e faranno scattare la sanzione, come previsto dalla legge, per tutti i veicoli che supereranno la velocità di 95 km orari (da 96 km/h a salire). Come prevede la normativa, gli autovelox sono stati segnalati da cartelli di ampie dimensioni di colore blu con la scritta ‘Controllo elettronico della velocità’.