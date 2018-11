Gli eventi in programma venerdì 30 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Don Pasta al Visionario

Definito dal New York Times «uno dei più inventivi attivisti del cibo», Daniele De Michele, noto al pubblico (televisivo e non) come Don Pasta, domani venerdì 30 novembre alle 20.30 sarà ospite al Visionario per presentare il suo film ‘I villani’. Un affascinante racconto popolare scritto assieme ad Andrea Segre, un appassionato atto d’amore nei confronti della cucina italiana.

Suns Europe on tour

Suns Europe sarà presente nei teatri di Orsaria e Cormons, e l’auditorium di Lestizza, il 30 novembre, alle 21. Nelle tre locazione, infatti, sono in programma altrettanti concerti di diversi gruppi musicali. Info: Facebook.

A Udine aprono i mercatini di Natale

Non bastano le luci a fare Natale. C’è almeno un altro ingrediente senza il quale l’atmosfera tipica dell’Avvento non è la stessa: il mercatino. A Udine lo firma come sempre Confartigianato che si prepara ad inaugurare la kermesse natalizia venerdì pomeriggio, alle 17, in piazza San Giacomo. Info, qui.

‘Storie antiche e scenari futuri’

I grandi carnivori saranno i protagonisti venerdì 30 novembre a Pontebba nell'incontro con Stefano Filacorda, ricercatore all'Università di Udine, che parlerà di ‘Storie antiche e scenari futuri dei grandi carnivori: orso, lupo e lince nelle Alpi Carniche’ (alle 20.15, Sala consiliare del Municipio). La serata si inserisce nel ciclo di lezioni di cultura alpina promosse nell'ambito di PassoPass, il progetto Interreg che mira a valorizzare l'area transfrontaliera compresa tra Passo di Monte Croce Carnico e Passo Pramollo. In tutto cinque incontri dal taglio divulgativo, per far conoscere le risorse naturali e antropiche dei territori del progetto, mettendo in luce le opportunità per la loro tutela e valorizzazione. Nelle prime due lezioni che si sono svolte a Moggio Udinese nelle scorse settimane, con Maria Eliana Poli e Valentino Casolo, entrambi docenti dell'ateneo friulano, si è parlato della storia geologica e della fragilità del territorio, di ambiente e paesaggio. Dopo i grandi carnivori, sarà la volta dei sistemi malghivi, con Ennio Pittino dell'ERSA (7 dicembre a Moggio Udinese, Centro Polifunzionale 'R. Treu'), e delle aree protette, insieme a Franco Musi, già Direttore dell’Azienda Parchi e Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia (14 dicembre nuovamente a Pontebba).

Anonima Carbone

Venerdì 30 novembre, alle 21.30, al Caffè Caucigh, va in scena Anonima Carbone. Paolo Carbone parole e musiche , canto e chitarra, basso - Marco Mattotti chitarre ,voci,arrangiamenti - Vittorio Segatti tastiere,sampling,arrangiamenti. Milanese di origine e udinese di adozione, Paolo Carbone ha studiato violoncello e poi ha militato come bassista in diversi gruppi del milanese, accompagnando anche artisti come Gino Paoli e Ron, e facendo da spalla con il suo gruppo ai primi concerti dei Pooh. Nella maturità ha collaborato e tuttora collabora con lo scrittore Pino Roveredo in alcuni spettacoli teatrali. Ha scritto diverse canzoni lasciandole ‘ nel cassetto ‘ per anni e decidendo solo ora di completarle, spinto dalla convinzione e dalla stima degli amici Marco Mattotti e Vittorio Segatti che hanno lavorato per arrangiare e dare una veste accattivante ai suoi brani che ricordano le atmosfere della migliore canzone italiana d’autore.

‘60 anni di oncologia’

Per festeggiare la nascita della prima Divisione di oncologia italiana, il 30 e 1 dicembre la città di Udine ospiterà il convegno medico intitolato ‘60 anni di oncologia’. Tante le adesioni all’evento che hanno già portato all’esaurimento di tutti i posti disponibili all’interno dell’Aula Magna dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

‘La vera storia della liberazione dei matti’

A quarant’anni dal varo di quella legge rivoluzionaria, lo psichiatra Peppe Dell’Acqua prova a raccontare a teatro ‘la vera storia della liberazione dei matti’ e l’epopea della legge 180. Per due sere - venerdì 30 novembre (alle 21) al Palamostre di Udine per la Stagione Teatro Contatto e sabato 1 dicembre (alle 21) al Teatro Pasolini di Cervignano - (Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione vede in scena lo psichiatra con un partner d’eccezione come Massimo Cirri: il popolare conduttore di Caterpillar, su Radio2, è a sua volta un testimone degli effetti della riforma basagliana nei Dipartimenti di salute mentale, dove Cirri opera da più di 25 anni come psicologo.