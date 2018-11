‘Manuale di volo per uomo’: Simone Cristicchi torna in Fvg

LESTIZZA – L’artista che per tre volte negli ultimi quattro anni ha vinto il Premio del Pubblico del Circuito Ert ritorna nei teatri regionali con il suo nuovo lavoro. Lui è Simone Cristicchi, lo spettacolo è Manuale di volo per uomo. Il cantante e attore romano salirà sul palco dell’Auditorium Comunale di Lestizza sabato 1° dicembre e del Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia domenica 2 dicembre. Entrambe le repliche avranno inizio alle 20.45. Lo spettacolo, diretto da Antonio Calenda, andrà in scena per ulteriori due date nel circuito regionale: sabato 15 dicembre al Teatro Pileo di Prata di Pordenone e il 1° marzo 2019 a TeatrOrsaria di Premariacco.

LO SPETTACOLO - In questo nuovo testo, scritto a quattro mani con Gabriele Ortenzi (anche autore delle musiche), Simone Cristicchi interpreta un quarantenne rimasto bambino, con un problema preoccupante: qualunque cosa guardino i suoi occhi - dal fiore di tarassaco cresciuto sull’asfalto, ai grandi palazzi di periferia - tutto è stupefacente, affascinante, meraviglioso. Per molti è un ‘ritardato’ da compatire, per alcuni un genio. Sicuramente è un tipo strano, che ama dipingere un mondo tutto suo, contare le lettere che formano le parole delle frasi, camminare lentissimo seguendo una sua indecifrabile traiettoria. Nel racconto poetico e surreale del suo microcosmo, il protagonista descrive vicende minime e universali del suo affollato quartiere; la grande città che fa paura; il paradiso della Ferramenta dove tutto è catalogato alla perfezione; e poi meccanici romantici, emarginati invisibili, terribili guardiani di garage… Manuale di volo per uomo è una favola metropolitana ricca di emozioni, musica e poesia.

INFO - Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando il Comune di Lestizza (0432 760896) e la Biblioteca Comunale di Casarsa della Delizia (0434 873981).