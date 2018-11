‘Metti in mostra il tuo Presepe’: al via la nuova edizione

MARTIGNACCO - Al via l’iniziativa espositiva «Metti in mostra il tuo Presepe» che proseguirà fino a fine gennaio 2019 nell’area dedicata del 1° Piano (Area Rosa). Anche quest’anno Città Fiera parteciperà all'edizione Giro presepi in Fvg 2018-19, promossa dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. Materiali naturali e riciclati protagonisti delle creazioni artigianali realizzate dalle scuole e dalle associazioni del territorio, ancora aperta la possibilità di partecipare esponendo la propria natività.



PARTECIPARE - La partecipazione è libera e gratuita, tutti possono presentare il proprio presepe, perché la mostra è aperta anche a chi ne possiede già uno e desidera contribuire all’esposizione portando il proprio di casa, basta inviare una mail a presepi@cittafiera.it. La Rassegna Presepi, coinvolge attivamente associazioni locali, onlus, presepisti che mettono in rilievo la tradizione friulana e tanti privati che desiderano esporre la propria rappresentazione della Natività.



ASSOCIAZIONI - Fra le associazioni che espongono i loro lavori e che collaborano con Città Fiera da lungo tempo potremo ammirare i Presepi della scuola primaria Boschetti Alberti di Udine, della scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato e della Scuola Waldorf di Sagrado, della Fondazione Valentino Pontello onlus, dell'Andos, di Solidarmondo onlus e tanti nuovi partecipanti quali la Scuola Mazzini di Udine e tanti altri. L’edizione 2018/19 della Rassegna Presepi Città Fiera darà particolare risalto alle natività realizzate con materiali naturali e riciclati come legno, sughero, polistirolo, plastica e carta. Le Suore «Ancelle di Gesù Bambino» di Cavalicco espongono quattro Natività che rappresentano i presepi nel mondo volendo dare un messaggio di unità e solidarietà globale. L’Associazione Genitori della Scuola Mazzini di Udine presenta un presepe realizzato con bottoni colorati e con bottoni di gesso creati dai bambini. Il Presepe dell’Associazione Il Focolare onlus è realizzato con materiale offerto dalla natura: con pietre raccolte sulle spiagge della costiera amalfitana e con materiali rigorosamente riciclati; il titolo è La casetta del tesoro e il motto: «realizzare e costruire....per stare tutti insieme». L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con continuità

ponendo grande attenzione al territorio e alla messa in luce delle sue specialità.