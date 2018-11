Ruba 4 mila euro con la carta di credito: denunciata 70enne

UDINE – E’ stata scoperta a rubare con la carta di credito dell’anziana che assisteva, e per questo è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Udine.

E’ successo in città e la protagonista della vicenda è una 70enne. La donna, come hanno riferito gli uomini dell’Arma, era assistente domiciliare di una anziana e a più riprese si è impossessata della carta di credito dell’anziana effettuando prelievi allo sportello bancomat per un totale di 4 mila euro.

Qualcuno però si è accorto degli ammanchi sul conto corrente e ha denunciato la cosa ai carabinieri, che sono risaliti alla 70enne. Quest’ultima è stata denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto pluriaggravato continuato e indebito utilizzo della carta di credito.