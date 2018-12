Al Terminal Nord si accende il Natale e arriva il trenino

UDINE - Dopo l’accensione delle luci natalizie, al Parco Terminal Nord si respira aria di Natale e anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, è pronto un calendario ricco di appuntamenti e con numerose attività dedicate ai più piccoli, i veri protagonisti del Natale. Ritornano il trenino, i laboratori e le letterine a Babbo Natale.

IL TRENINO DI NATALE - Tra gli eventi proposti dal parco per il periodo più atteso dell’anno, anche quest’anno non poteva mancare il coloratissimo e divertente Trenino di Natale. Dall’8 dicembre al 6 gennaio il trenino accompagnerà i piccoli visitatori dalle 16 alle 19 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi l’orario sarà ampliato e il trenino girerà anche dalle 10 alle 13. Il trenino è pronto a portare in tour i bambini tra la promenade esterna del parco commerciale e il parcheggio.

IL LABORATORIO MAGICO - Da sabato 22 a lunedì 24 dicembre dalle 16 alle 19 spazio ai più piccoli con il laboratorio delle letterine destinate a Babbo Natale e la costruzione dei giocattoli in legno, in un’atmosfera che riporta alla lontana terra dove si nasconde il laboratorio con gli elfi che preparano i giocattoli da consegnare la notte di Natale. Tre pomeriggi dedicati ai bambini e alla loro fantasia, ma anche alle mamme e ai papà che vorranno costruire assieme ai propri figli un dono natalizio da mettere sotto l’albero.