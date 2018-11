Inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Venerio

UDINE - Da sabato primo dicembre entrerà in funzione la tradizionale pista di pattinaggio di piazza Venerio, la cui gestione quest’anno è stata affidata alla ditta Flash Srl.

ORARI - La pista sarà aperta dal primo dicembre al 20 gennaio con i seguenti orari: tutti giorni dalle 14 alle 20; il venerdì dalle 14 alle 22; il sabato dalle 10 alle 22; domenica, i giorno festivi e giorni infrasettimanali di chiusura delle scuole durante le festività natalizie dalle 10 alle 20; il 31 dicembre dalle 10 alle 21. Il costo dei biglietti sarà il seguente: un’ora senza noleggio pattini 4 euro (2 ridotto); un’ora compreso noleggio pattini 5 euro (3 ridotto); abbonamento giornaliero senza noleggio pattini 8 euro (4 ridotto); abbonamento giornaliero con noleggio pattini 10 euro (6 ridotto); abbonamento settimanale senza noleggio pattini 40 euro (20 ridotto); abbonamento settimanale con noleggio pattini 50 euro (30 ridotto).

PISTA - Il progetto prevede la Pista di Ghiaccio di 15 metri per 30, con balaustre in legno; una copertura con timpani e tetto cristallo, traliccio in americana con impianto luci; l’ampliamento della zona adibita al pubblico dotata di uno spazio di relax per il cambio pattini/scarpe con sedute e mensole porta scarpe disponibili per gli utenti e collegata direttamente al capannone; delle decorazioni esterne con l’installazione di una fontana di luci decorativa che sarà installata nei pressi dell’ingresso dove troverà collocazione una americana illuminata con luci a led recante la scritta Palaghiaccio Udine con logo del Comune e grafica natalizia, un rivestimento in pvc verde e decorazioni natalizie con abete di natale su ogni zavorra e illuminazione della vicina chiesa con 2 City color cambia colore e una decorazione della struttura adibita al deposito dei pattini con strenne di Natale e luci; all’interno della copertura saranno installate delle luminarie natalizie che creeranno un’atmosfera particolare e festiva; un impianto per la diffusione di musica di Natale e relativo microfono per comunicazioni di servizio; l’installazione del logo del Comune di Udine sotto il ghiaccio in modo da risultare visibile in trasparenza; la realizzazione di un presepe con i personaggi della Sacra Famiglia allestito in una casetta di legno da installare nei pressi della pista. La pista di ghiaccio sarà rallegrata con delle animazioni per l’infanzia.

FINE SETTIMANA - Nei pomeriggi dei fine settimana e durante le festività natalizie saranno presenti dei pupazzi di alcuni personaggi dei cartoni animati di tipo natalizio e sarà così possibile per i bambini fare la foto ricordo con Olaf, Grinch, Minnie o Topolino, Minios, la renna Sven. Saranno inoltre previste delle pattinate a tema: 'Cold Splay', vestiti in maschera, ogni giorno la pista sarà animata dalle 15 alle 17 con musica per i giovani che potranno pattinare a ritmo di danza. A supporto e aiuto dei bambini per i «primi Passi sul Ghiaccio » saranno a disposizione a noleggio i pinguini e gli orsetti e, novità di quest’anno, anche i supporti a forma di delfino. Ci saranno poi delle giornate speciali: i venerdì e/o i sabati pomeriggio sarà prevista l’animazione della pista per bambini (a titolo esemplificativo trucca bimbi, oppure animatore con palloncini, o animatore di giochi ecc.) oppure saranno presenti i personaggi dei cartoni animati (in caso di affidamento sarà predisposto un calendario che alterni le varie iniziative – quest’anno abbiamo a disposizione nuovi personaggi).

SANTA LUCIA - Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, verranno distribuiti a tutti i bambini pandoro e caramelle. Il 16 dicembre invece è prevista la presenza di uno scultore che davanti al pubblico realizzerà da un grande blocco di ghiaccio una magnifica scultura. Ulteriore iniziativa collegata all’evento sarà la neve artificiale, realizzata al momento dell’inaugurazione ma anche negli altri giorni ad orari stabiliti e pubblicizzati. A orari e giornate stabilite sarà presente in pista un’insegnante di pattinaggio che, almeno una volta alla settimana, effettuerà dimostrazioni e/o corsi per bambini nell’area riservata ai più piccoli.

RISTORO - Sarà inoltre allestito un punto di ristoro, con orario di apertura dalle 15 alla chiusura della pista. Il punto di ristoro, troverà locazione in uno stand riscaldato e collegato alla pista di cui una parte occupata dal punto di ristoro e una parte con una vetrata in modo che i genitori possano assistere al coperto alle evoluzioni dei bambini. All’ingresso dell’impianto si troverà lo stand con il banco reception dove sarà possibile chiedere informazioni al personale che sarà facilmente identificabile dalla giacca di colore giallo e il tesserino identificativo con foto del dipendente. A fianco del banco sarà collocata la cassa per il rilascio degli scontrini fiscali. È inoltre previsto l’impiego di personale suppletivo, debitamente formato a prestare la prima assistenza in caso di infortunio accidentale, facilmente identificabile con la giacca verde. Gli stessi avranno anche il compito di controllo antincendio.