Gli eventi in programma sabato primo dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Suns Europe

Il concertone, anima della kermesse, vedrà salire sul palco (il primo dicembre dalle 21) oltre ai padroni di casa del Friuli (Luna e un Quarto), gli artisti provenienti dal Cantone dei Grigioni (Dario Hess), dai Paesi Catalani (Jansky), ma anche dalla minoranza svedese della Finlandia (Laura Hoo), e poi da Galizia (Espiño), Paese Basco (Rodeo), Galles (Yr Ods), Bassa Sassonia (Melissa Meewisse) e Ladinia (Martina Iori). Info, qui.

Krampus a Coccau

L'appuntamento è per sabato primo dicembre (dalle 18), nell'ex autoporto di Coccau. Quasi 300 i 'diavoli' che si alterneranno nell'arena allestita per l'occasione del gruppo Original Schweinvonger Goggau, offrendosi al pubblico con spettacoli con il fuoco e con coreografie diaboliche in un tumulto di grida e campanacci. Info, qui.

I Beatles secondo la Mitteleuropa Orchestra

Il concerto dell’ensemble regionale dedicato alle musiche dei Beatles sarà ospite sabato 1° dicembre del Teatro Italia di Pontebba. Per saperne di più, qui.

Premio Bontà 2018

Sabato 1 dicembre, dalle 10.45, prenderà quindi il via la 19° edizione del Premio Bontà Città di Udine: la consegna del riconoscimento dell'Unci si svolgerà a Palazzo Belgrado e vedrà premiati il Gruppo Alpini Gradiscutta di Varmo e l’Anmic, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Udine, per «l’encomiabile impegno sociale, umanitario e di assistenza, profuso con generosità in attività altamente solidali». Info, qui.

‘Manuale di volo per uomo’

Il cantante e attore romano salirà sul palco dell’Auditorium Comunale di Lestizza sabato 1° dicembre. Info, qui.

‘60 anni di oncologia’

Per festeggiare la nascita della prima Divisione di oncologia italiana, il 30 e 1 dicembre la città di Udine ospiterà il convegno medico intitolato ‘60 anni di oncologia’. Tante le adesioni all’evento che hanno già portato all’esaurimento di tutti i posti disponibili all’interno dell’Aula Magna dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

‘La vera storia della liberazione dei matti’

A quarant’anni dal varo di quella legge rivoluzionaria, lo psichiatra Peppe Dell’Acqua prova a raccontare a teatro ‘la vera storia della liberazione dei matti’ e l’epopea della legge 180. Per due sere - venerdì 30 novembre (alle 21) al Palamostre di Udine per la Stagione Teatro Contatto e sabato 1 dicembre (alle 21) al Teatro Pasolini di Cervignano - (Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione vede in scena lo psichiatra con un partner d’eccezione come Massimo Cirri: il popolare conduttore di Caterpillar, su Radio2, è a sua volta un testimone degli effetti della riforma basagliana nei Dipartimenti di salute mentale, dove Cirri opera da più di 25 anni come psicologo.

Tecno filò​​​​​​​

La nostra vita sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie. Marco Paolini riflette a voce alta sul tema mettendo insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti. Una volta, nelle veglie invernali, le narrazioni degli anziani che raccontavano qualcosa di unico e prezioso si chiamavano ‘filò’. Tecno filò (technology and me) è il titolo del monologo che andrà in scena per una sola replica nel Circuito ERT sabato 1° dicembre alle 20.45 al Cinecity di Lignano Sabbiadoro.

L’energia del benessere

Ad un anno dall’apertura, Beauty and Sensation, la Holistic spa nata da un’idea imprenditoriale di Stefania Savino e con sede a Paderno, inaugura una serie di nuovi servizi e di preziose partnership. Nell’occasione, sabato 1 dicembre, dalle 17 alle 19, il centro promuove un incontro con l’esperta nutrizionista Crystel Conte che si soffermerà su vari aspetti di counselling alimentare, da quelli per agli sportivi ai piani specifici per le donne in gravidanza, allattamento e menopausa, tre particolari fasi della vita in cui il corpo femminile subisce una vera rivoluzione. L’ingresso è su prenotazione, telefonando al nr 0432 1484722. Sede degli incontri: Beaurty and Sensation, Via Torino 25/27, Udine.

Mostra a Basiliano

Le arti visive per raccontare il paesaggio e promuovere una cultura positiva del territorio come patrimonio della collettività. Sabato 1° dicembre alle 11 nella Sala consiliare di Basiliano (in Piazza del Municipio 1) si inaugura ufficialmente Morârs, la mostra pittorica promossa dall'Amministrazione comunale con il duplice scopo di valorizzare il lavoro di una serie di artisti locali e promuovere tra i cittadini la consapevolezza circa l'importanza del suolo e dell'ambiente. Info, qui.

Teatro per bambini

Piccolipalchi fa tappa a Latisana. Sabato 1° dicembre la rassegna teatrale per le famiglie approderà al Teatro Odeon dove alle 17 andrà in scena ‘Rosaspina’ della compagnia genovese Teatro del Piccione. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo è un’esilarante, onirica e un po’ visionaria rilettura della fiaba La bella addormentata nel bosco, applaudito da pubblico e critica e vincitore nel 2009 del Festival Internazionale del Teatro di Lugano.

Quintorigo

MusiCarnia 3, il progetto culturale ideato dall’Associazione Culturale Euritmica e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione FVG e dal Comune di Tolmezzo parte il 1° dicembre con il concerto dei Quintorigo (Teatro Candoni, ore 20.30), un gruppo che non ha eguali quanto a creatività e che a Tolmezzo presenta la sua più recente produzione: il doppio album ‘Opposites’.

Telethon

Parte la Staffetta Telethon 24 per un’ora che, dalle 15 di sabato 1 alla stessa ora di domenica 2 dicembre, farà muovere il cuore di Udine a passo di corsa e solidarietà. Info qui.