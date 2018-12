Scontro sulla Napoleonica: auto finisce nel fosso dopo lo scontro con un camion

TALMASSONS – Incidente stradale, sulla strada regionale 252 Napoleonica, nel pomeriggio di venerdì 30 novembre. Un’auto, dopo essere stata urtata da un mezzo pesante, è finita nel fosso finendo con due ruote all’aria. Alla guida c’era una giovane di Ronchis che fortunatamente non è rimasta ferita in modo grave. Solo politraumi e tanta paura per lei.

Da quanto è stato possibile sapere, la 19enne alla guida di una Mini Cooper si stava immettendo sulla Napoleonica provenendo da Flambro quando è stata travolta dal camion che stava sopraggiungendo dalla regionale. L’impatto è stato molto violento e la vettura, come già detto, è stata scaraventata nel fosso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto ad accompagnare la ragazza in ospedale, a Udine. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Il fatto è accaduto poco dopo le 17.