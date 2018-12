Oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato 43enne di etnia rom

FAGAGNA - I carabinieri della stazione di Fagagna, coadiuvati da personale della stazione di Martignacco, del Nucleo Radiomobile e del Reparto Operativo, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di un 43enne di etnia rom.

L’uomo è stato rintracciato all’interno di una roulotte parcheggiata in un campo tra San Vito di Fagagna e Plasencis. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di via Spalato, a Udine, per scontare la pena di 3 mesi per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e recidiva.