Inaugurato il nuovo ponte bailey a Timau

PALUZZA - «Un intervento realizzato in tempi record, grazie alla collaborazione tra la Protezione civile regionale e l'Anas, che da oggi consente agli abitanti di Timau di essere collegati all'altra parte della frazione». Lo ha detto a Paluzza il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, in occasione dell'apertura del nuovo ponte Bailey fornito dall'Anas alla Protezione civile Fvg in località Timau, nel tratto adiacente alla strada statale 52bis 'Carnica'.

La struttura ripristina il collegamento a seguito del grave danneggiamento subito dal ponte comunale per il Tempio Ossario dopo il maltempo che ha colpito la Carnia alla fine dello scorso ottobre. L'opera, i cui lavori di costruzione sono iniziati il 19 novembre, è lunga circa 27 metri e, oltre a collegare la frazione di Timau, avrà anche la funzione di consentire la movimentazione di mezzi e materiali per gli interventi di demolizione del ponte per l'Ossario attualmente inagibile. Sottolineando l'efficienza dimostrata, il vicegovernatore ha rimarcato il sistema sinergico garantito dalla cooperazione tra le istituzioni locali e lo Stato, attraverso un'azione comune che nella fattispecie ha visto protagonisti, oltre alla Protezione civile regionale, anche il Comune e l'Anas.

E in particolare sul ruolo dell'Anas si è soffermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, il quale ha ribadito come in certi momenti di difficoltà sia necessaria la collaborazione tra tutti gli enti competenti, «come dimostrato dal risultato conseguito oggi, che ha liberato i cittadini di Timau dall'isolamento». Presenti all'apertura del ponte anche il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il sindaco di Paluzza Massimo Mentil.