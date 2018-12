UDINE - I carabinieri della stazione di Udine Est hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori un 38enne del posto.

Il soggetto avrebbe tenuto per diversi anni un comportamento vessatorio nei confronti della moglie, continuando a perseguitarla nonostante la separazione. Nei suoi confronti è stata richiesta l’emissione di una misura cautelare.