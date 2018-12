Mister Nicola: «Stiamo migliorando ogni giorno di più»

UDINE - «Ogni partita è motivo di ulteriore crescita che deve riguardare tutti noi. Questa crescita la dobbiamo trovare nel lavoro quotidiano su noi stessi, per noi la partita diventa stimolante per poter verificare giorno dopo giorno quanto dobbiamo ancora lavorare e quanto abbiamo già maturato nel nostro lavoro». Così mister Davide Nicola si è espresso durante la conferenza stampa in vista della sfida che domenica alle 15 vedrà l’Udinese ospite del Sassuolo.

«Incontreremo un avversario completamente diverso dalla Roma, che usufruisce di una grande imprevedibilità tattica; il Sassuolo riesce a modulare diversi tipi di schemi, è una squadra che sa gestire molto bene la palla, ma che ha anche dei punti deboli che noi abbiamo studiato in settimana». Nicola ha ammesso di aver lavorato soprattutto nella fase di possesso e di non possesso palla: «A me interessa che i ragazzi continuino su questo percorso di crescita, perché come ho già detto il lavoro fa la differenza e per noi deve essere la strada da percorrere per poter fare sempre meglio in campo».