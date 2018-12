UDINE - Per il primo lunedì di dicembre, l'Osmer Fvg prevede, nella notte e nelle prime ore del mattino qualche possibile debole pioggia sparsa, più probabile su bassa pianura e costa.

Poi sui monti cielo poco nuvoloso, in pianura poco nuvoloso a ovest, variabile o nuvoloso ad est, sulla costa coperto per nubi basse al mattino, variabile nel pomeriggio. In serata probabili nebbie su pianura e costa.