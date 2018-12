Auto in sosta danneggiate: è caccia ai pirati della strada

UDINE – Auto in sosta danneggiate in città. Sono due gli episodi segnalati, verificatisi tra via Feletto e via Diaz tra sabato sera e domenica pomeriggio. E ora è caccia al pirata della strada.

IL PRIMO EPISODIO IN VIA FELETTO - Nel primo caso a essere danneggiata in maniera piuttosto grave è una Fiat 500 lasciata sul margine della strada, poco prima del semaforo del ristorante Alla Vedova. Questa la testimonianza lasciata su Facebook da Francesca Bettini: «Un camion bianco con portelloni posteriori ha letteralmente distrutto la macchina di mio padre parcheggiata fuori casa. Ovviamente non si è fermato ed è anzi scappato verso zona Chiavris. Un gentile signore ha visto la scena e ha avvisato mio padre (che tra l'altro stava proprio per prendere la macchina per uscire). Siamo sconvolti e molto arrabbiati. Vi chiedo gentilmente se avete notate in zona un camion bianco senza pare scritte sui lati visibilmente incidentato correre lungo via Feletto verso Udine. Grazie per l'attenzione».

L'APPELLO DELLA POLIZIA LOCALE - Il secondo episodio si è verificato sabato sera in via Diaz. In questo caso è la Polizia locale a lanciare un appello per convincere qualche testimone a farsi avanti e a mettersi in contatto con la Sala Operativa chiamando lo 0432.1272329 o lo 0432.1273333. Una vettura di colore presumibilmente grigio chiaro è finito contro 4 auto in sosta e anziché fermarsi ha fatto perdere le proprie tracce.