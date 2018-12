Luogo di ritrovo di migranti: via le panchine di piazzetta del Pozzo

UDINE - Che fine hanno fatto le panchine dell'area verde di piazzetta del Pozzo? In molti se lo sono chiesti negli ultimi giorni. C'è chi ha pensato una manutenzione invernale, in realtà la rimozione è stata effettuata dal Comune di Udine su richiesta di Confesercenti.

Il motivo? Perchè nel giardinetto è stato posizionato un Presepe nell'ambito delle iniziative natalizie per abbellire il borgo. E poichè le due panchine erano diventate un luogo di ritrovo per i richiedenti asilo, si è preferito rimuoverle. In questo modo cittadini e turisti potranno ammirare la Natività senza il 'disturbo' dei migranti.