Furto nell’abitazione di Jens Stryger: bottino da 30 mila euro

UDINE – Furto nell’abitazione di Jens Stryger, giocatore dell'Udinese. I ladri sono riusciti a entrare nell’appartamento del centrocampista danese sabato, mettendo le mani su contanti, gioielli e capi d’abbigliamento firmati per un valore complessivo di 30 mila euro.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato, in un momento in cui il giocatore era da poco partito per la trasferta di Sassuolo e la sua fidanzata con era in casa. E’ probabile, quindi, che i ladri tenessero d’occhio la coppia da un po’ di tempo.