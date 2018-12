Paga 750 euro per una fresa da neve ma è una truffa

AMPEZZO – Ennesima truffa on line ai danni di un cittadino del Friuli Venezia Giulia. Questa volta a finire nella rete del web è stato un residente in Carnia, che dopo aver versato 750 euro per l’acquisto di una fresa da neve.

Quando si è accorto che non avrebbe mai ricevuto il prodotto comprato a distanza, l’uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione di Ampezzo. Dopo le indagini del caso, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa, un 43enne della provincia calabrese.