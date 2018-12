Palpeggiava le studentesse minorenni: professore 60 enne sospeso

UDINE – Un professore 60enne è stato sospeso dal servizio per comportamenti poco consoni nei confronti di alcune studentesse di un istituto superiore della città, lo Stringher. In particolare, come informa la Questura di Udine, ci sono state delle segnalazioni da parte di altri docenti in merito a presunti palpeggiamenti che l’uomo avrebbe rivolto a studentesse negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Sarebbero state le stesse ragazze al centro delle attenzioni del professore a confidarsi con le insegnanti.

INDAGINE DELLA PROCURA - E’ quindi stata avviata un’indagine coordinata dalla Procura di Udine, con l’ascolto di una decina di ragazze minorenni per verificare la versione fornita dai docenti. «Le dichiarazioni raccolte – si legge in una nota della Questura – permettevano di delineare un quadro univoco di abitudinari comportamenti (palpeggiamenti, strusciamenti, ecc) compiuti contro la volontà delle vittime e con abuso della propria posizione di insegnante».

SOSPESO FINO A LUGLIO - La Procura quindi, ravvisati i reati di violenza sessuale pluriaggravata e molestia aggravata, ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Udine la misura interdittiva della sospensione temporanea dall’insegnamento (fino al luglio 2019), onde evitare la reiterazione di analoghi comportamenti.