I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara: gli eventi in programma a Udine

UDINE - Anche quest'anno i Vigili del fuoco del Comando di Udine celebreranno la Patrona del Corpo Santa Barbara. La cerimonia si terrà martedì 4 dicembre.

GLI EVENTI A UDINE - Alle 08.30 nell'atrio della sede, vicino alla lapide riportante l'elenco del personale del Comando deceduto in servizio, sarà posta una corona di alloro commemorativa da parte del comandante Alberto Maiolo, accompagnato dal presidente della sezione e di Udine dell'Associazione Nazionale Vigili del fuoco, alla presenza del personale operativo in servizio e non. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa officiata dall'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato e concelebrata dal vicario generale di Trieste monsignor Ettore Malnati, da don Davide Larice e dal cappellano del Comando don Ezio Giaiotti. La cerimonia si terrà nei locali della palestra alla presenza di un picchetto d'onore con lo stendardo del Comando e il labaro della sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Vigili del fuoco e gli stendardi delle associazioni dei donatori di Sangue consorelle della sezione del Comando. Al termine della cerimonia religiosa, sarà data lettura dei messaggi augurali che saranno fatti pervenire per la ricorrenza (Ministro dell'Interno e del Capo del Corpo Nazionale). Seguirà la tradizionale relazione di fine anno del Comandante.

INIZIATIVE PER I BAMBINI - Si procederà quindi alla consegna delle croci di anzianità al personale in servizio e dei diplomi di lodevole servizio al perso ale in quiescenza. Seguirà una breve cerimonia per i 10 anni di costituzione della sezione Afds del Comando. Dalle 13.30 alle 16.30 tutti i bambini potranno avventurarsi nel percorso della Pompieropoli, destinato alle scolaresche e realizzato dal personale dell'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco. Dalle 13.30 alle 17.30 sarà possibile l'accesso del pubblico per una visita ai mezzi e alle attrezzature tecniche di soccorso inno esposizione.