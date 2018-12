A Udine arriva ‘Takeshi’, ricette giapponesi in salsa 'local'

UDINE – Nuova apertura in piazzale Cella. Lunedì 3 dicembre alle 18.30 ci sarà il taglio del nastro di ‘Takeshi’, ristorante che combina la celebre ricetta giapponese con la cucina locale. Paolo e Alessio sono due appassionati di sushi che hanno deciso di mettersi in gioco proponendo alla città un nuovo ambiente dedicato al pesce crudo. «Ciò che rende davvero unico Takeshi è la nostra cucina - hanno spiegato i proprietari - che combina due tradizioni culinarie: quella giapponese e quella italiana».

Il nome del nuovo locale è il diminutivo di ‘take away sushi’, con un menu disponibile sia a pranzo che a cena, anche con la possibilità del servizio di consegna a domicilio. L’obiettivo di Paolo e Alessio è quello di far capire che il sushi è un alimento che può rivelarsi sorprendentemente vario, capace di adattarsi a tutti i palati e a tutte le occasioni.

Il ristorante sarà aperto tutti i giorni a pranzo, dalle ore 12 alle ore 14, e a cena dalle 19 alle 22.30. Per prenotare e garantirsi la consegna gratuita, basta chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 389 8706513.