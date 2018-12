UDINE - Per martedì 4 dicembre, l'Osmer Fvg prevede una prevalenza di bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso e temperature diurne miti per il periodo. Di notte e al mattino su pianura e costa saranno possibili nebbie o nubi basse che in giornata si dissolveranno.

Sulle Alpi, in giornata avremo qualche annuvolamento e lo zero termico tenderà a scendere dagli oltre 2.000 metri del mattino ai 1500 metri della sera. Inversioni termiche di notte e al mattino nelle valli.