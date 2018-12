Finisce in una tana di volpi: cane da caccia salvato dai Vigili del Fuoco

PREPOTTO - Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine è stata impegnata, dalle 14 di lunedì 3 dicembre e per circa 2 ore, per il salvataggio di un cane nel territorio di Prepotto, in localita' Moldiaria.

L'animale, un segugio istriano di nome Pupa, si era smarrito nella giornata di domenica durante una battuta di caccia. il padrone, residente a Monfalcone, non avendolo più visto, ha iniziato le ricerche fino a sera, riprese poi alle luci dell'alba di lunedì.

L'animale era dotato di un microchip grazie al quale è stato possibile individuare la sua posizione. Era infatti finito all'interno di una tana di volpi dalla quale è stato poi tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. Il cane non ha riportato conseguenze.