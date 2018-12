Dopo Udine, anche Campoformido punta sui vigilanti privati per la sicurezza

CAMPOFORMIDO – Non c’è solo Udine a mettere in campo la vigilanza privata per aumentare la sicurezza del territorio. A farlo, dal primo dicembre, è anche il Comune di Campoformido.

Come annuncia il Messaggero Veneto, il sindaco Monica Bertolini e la sua giunta hanno deciso di investire 15 mila euro per un incarico ai vigilantes di Sicuritalia, che pattuglieranno capoluogo e frazioni durante la notte. L’obiettivo è quello di diminuire i furti che stanno interessando il territorio di Campoformido. Accanto a ciò, ulteriori 30 mila euro serviranno per rafforzare la rete di videosorveglianza.

Ovviamente il primo cittadino ci tiene a precisare che i vigilantes non sostituiranno le forze dell’ordine, ma potranno contribuire a migliorare la percezione di sicurezza del territorio, magari facendo desistere, con la loro presenza, qualche malintenzionato.