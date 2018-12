Cervignano, 39enne trovato senza vita nella sua casa

CERVIGNANO – E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Turoldo, a Cervignano, dove abitava da solo. Alessandro Fiore, 39 anni, è stato stroncato, con tutta probabilità, dalla grave malattia contro cui stava combattendo da tempo, ma saranno gli accertamenti clinici nei prossimi giorni ad accertarlo.

L’uomo è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre da alcuni parenti e amici, che preoccupati per non essere riusciti a contattarlo, hanno lanciato l’allarme. Quando sono riusciti a entrare in casa, però, per Alessandro non c’era già più nulla da fare.

Il 39enne era un operaio della Metalinox di Fiumicello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.