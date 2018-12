I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara confermandosi presidio per il territorio

UDINE - L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, ha partecipato a Udine, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, ai festeggiamenti indetti dai Vigili del Fuoco nella ricorrenza della patrona Santa Barbara. Bini, che ha consegnato assieme al comandante provinciale di Udine, Alberto Maiolo, attestati di benemerenza ai Vigili del Fuoco che si sono distinti nel corso del servizio, nell'occasione ha inteso evidenziare il ruolo essenziale, a tutela della sicurezza della comunità e del territorio, che il Corpo ha sempre svolto, confermato anche di recente, a seguito dei gravi fatti alluvionali che lo scorso 29 ottobre hanno devastato alcune zone della montagna friulana.

«I Vigili del Fuoco - specifica Bini - sono sempre stati accanto a coloro che si trovano in difficoltà o in pericolo, anche di vita, a causa di eventi naturali, e non solo, per assicurare a tutti soccorso, ma anche, in caso di necessità, il conforto e il calore umano che possono contribuire a superare i momenti più difficili, per le persone più deboli, e non solo». «Il Friuli Venezia Giulia, terra non certo risparmiata dalle grandi calamità, è stata - ha concluso Bini - una palestra formativa anche per i Vigili del Fuoco: anche dalla loro esperienza, e dalla capacità di operare in rete, in squadra, anche nei siti più difficili del territorio, è scaturita la forma di solidarietà tra le persone che ha generato la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia».

Alla cerimonia nella caserma di via Popone in cui l'arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato, ha celebrato la Santa Messa hanno preso parte anche le rappresentanze delle sezioni dell'Associazione friulana donatori di sangue (Afds) nella ricorrenza del decennale della costituzione della sezione Afds del Comando di Udine dei Vigili del fuoco. E' seguita la consegna degli attestati ai donatori benemeriti, alla quale ha partecipato l'assessore Bini.