Incidente mortale in A4: traffico rallentato tra Veneto e Fvg

LATISANA - La dinamica non è ancora chiara, per l’incidente mortale accaduto lungo l’autostrada A4 fra Venezia Est e Meolo Roncade in direzione Trieste mercoledì mattina, verso le 8.30.

CHIUSA UNA CORSIA DI MARCIA - L’autostrada non è stata chiusa, ma è chiusa la corsia di marcia, quindi il traffico scorre lungo le altre due corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e il 115. Attualmente non si registrano ulteriori criticità per la viabilità.

CODA DI CIRCA 1 KM - La coda, verso poco prima delle 10, è di circa un chilometro nel tratto interessato dal sinistro che vede coinvolti un furgone (l’autista è deceduto) e un autocarro. Non erano presenti code né rallentamenti e in quel tratto non ci sono nemmeno restrizioni di carreggiata né lavori, perché il tratto è a tre corsie.