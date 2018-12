UDINE - Una Fiat Panda (vecchio modello) ha preso fuoco in via Grazzano, a Udine. Il fatto è successo giovedì 6 dicembre poco dopo le 8. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dal Comandi di via Popone. Non ci sono stati feriti.

La persona alla guida è riuscito a fermarsi in tempo appena ha notato del fumo uscire dal vano motore. Dopo aver accostato e sceso dall'auto aspettando i pompieri.