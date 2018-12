SAN DANIELE – Ha acquistato due orologi di grande valore, pagando gli 8.800 euro pattuiti con un assegno circolare. Peccato che si trattasse di carta straccia.

Quando se n’è accorto il venditore si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di San Daniele che, in breve tempo, hanno rintracciato un 55enne campano denunciandolo in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa. Dagli accertamenti effettuati è emerso come l’assegno fosse contraffatto.