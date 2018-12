Vidoni (Fdi): «Cambiare l’intitolazione del parco 'Vittime delle Foibe'»

UDINE – «Nei giorni scorsi ho presentato una mozione in cui chiedo al sindaco e alla giunta di promuovere adeguate manifestazioni e iniziative per la commemorazione del Giorno del Ricordo, al fine di conservare la memoria della tragedia delle Foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata». Con queste parole il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Luca Onorio Vidoni, ha annunciato la presentazione della sua mozione relativa alla commemorazione del prossimo Giorno del Ricordo il prossimo 10 febbraio 2019.

«Il Parco 'Vittime delle Foibe' di via Bertaldia sia intitolato ai 'Martiri delle Foibe', come avviene in tutta Italia; i caduti di quella tragedia non sono semplici vittime ma veri e propri martiri, cittadini italiani che furono uccisi dai partigiani titini sulla base di motivazioni etniche e ideologiche», ha concluso il consigliere avanzando la sua proposta.