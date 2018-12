Per i bambini ricoverati in pediatria ecco i regali della Lego

UDINE - Con grande gioia dei volontari, ma ancor di più dei bambini ricoverati in pediatria, sono arrivati i primi doni nell’imminenza delle festività. Ad annunciarlo è Abio, Associazione per il bambino in ospedale.

Santa Lucia è alle porte e grazie agli amici di ‘Fvg Brick Team’, grandi appassionati di costruzioni con i mattoncini Lego (ogni primavera organizzano infatti una manifestazione al Bearzi per bambini e adulti), al Gruppo Alpini di Manzano e al personale di Trenitalia, sarà possibile distribuire nelle stanze del reparto, regali della Lego, tanto amati dai bambini.