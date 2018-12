Incidente stradale a Tavagnacco: muore un 39enne

TAVAGNACCO - Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di giovedì 6 dicembre, a Tavagnacco, al confine con Reana del Rojale. A perdere la vita sarebbe stato un 39enne residente a Cividale, di cui non si conoscono ancora le generalità. A scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al mezzo a due ruote. Ancora da chiarire la dinamica del fatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per il 39enne, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto in una laterale che porta alla statale Pontebbana.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++