Investimento in piazzale Cella: 36enne ricoverato in prognosi riservata

UDINE - Un 36enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Cella. Il fatto si è verificato giovedì sera verso le 19.30. Da quanto riferito dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuta per i rilievi, il pedone è stato urtato da una Mercedes mentre attraversava la strada in corrispondenza del civico 59.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che dopo aver stabilizzato l'uomo, di nazionalità kosovara, l'ha portato in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'auto era guidata da un 50enne. La Mercedes procedeva da piazzale Cella verso via Pozzuolo quando c'è stato lo scontro con il pedone. L'auto è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.