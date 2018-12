Mangia cibo asiatico in un locale e finisce in ospedale per un'intossicazione

UDINE – Mangia cibo asiatico in un locale All you can eat ma si sente male. Portata al pronto soccorso, gli viene diagnosticata un’intossicazione alimentare. E’ successo qualche giorno fa in un locale dell’hinterland udinese a una giovane donna che era uscita a cena con il compagno. Anche quest’ultimo si è sentito male, ma in forma meno grave rispetto alla ragazza.

Dopo quest’episodio nel locale sono intervenuti i carabinieri del Nas di Udine, che hanno setacciato le cucine e i magazzini del ristorante, gestito da una famiglia cinese. Sono emerse carenze igieniche in particolare nelle modalità di scongelamento dei prodotti alimentari e nelle procedure di abbattimento del pesce. E’ quindi scattata una sanzione amministrativa di 5 mila euro oltre a una denuncia alla titolare per lesioni personali.