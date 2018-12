Corecom Fvg: «Garantire continuità di servizio alla Rai di Pordenone»

PORDENONE - Il Corecom Fvg sta seguendo con attenzione la vicenda del possibile sfratto della postazione della Rai regionale dalla fiera di Pordenone, da dove da diversi anni i corrispondenti della Tgr operano e trasmettono. «Garantire la continuità del servizio dalla provincia pordenonese per continuare ad offrire una puntuale e tempestiva informazione da quel territorio rappresenta un'assoluta priorità alla luce delle notizie che giungono da Pordenone», questo il commento del presidente del Corecom Fvg Giovanni Marzini che, assieme al componente del Comitato Paolo Santin, si sono subito attivati per una rapida soluzione del problema.

«Ho ricevuto rassicurazioni al riguardo da parte del direttore della sede Rai Guido Corso - sottolinea Marzini - che ci ha ribadito come lo stesso ente fieristico si sia messo a disposizione per trovare soluzioni alternative che non interrompano l'attuale servizio offerto dalla Rai». Da parte sua anche il Corecom si farà parte attiva per contribuire a una pronta e soddisfacente soluzione del problema, a tutela degli utenti Rai che risiedono nella Destra Tagliamento.