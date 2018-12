Prove di autovelox a Latisana: auto sfreccia a 220 km/h

LATISANA – I due nuovi autovelox installati sulla cosiddetta strada del mare, la regionale 354 che collega Latisana a Lignano, entreranno in funzione lunedì 10 dicembre, ma dalle prove effettuate negli ultimi giorni è emerso con chiarezza come le auto tendano a scambiare questo tratto di strada per un autodromo.

STRADA O PISTA? - Tra le velocità rilevate dall’occhio elettronico, spiccano quelle di due vetture che hanno raggiunto i 190 km/h e addirittura i 221 km/h. Il limite di velocità, in questi tratti, è di 90 km/h. ‘Piloti’ in buona compagnia, visto che in 5 giorni di test da parte della Polizia locale sono stati ‘pizzicati’ ben 140 automobilisti che procedevano oltre i 130 km/h.

Il primo dei due autovelox si trova tra Gorgo e Pertegada in direzione Lignano, al chilometro 3+900, il secondo tra Gorgo e Paludo in direzione Latisana, subito dopo il distributore di carburante.

SCELTA GIUSTA PER LA SICUREZZA DELL'ARTERIA - La scelta di posizionare gli autovelox da parte dell’amministrazione comunale di Latisana, quindi, servirà per ‘calmare’ gli animi di questi ‘piloti della domenica’. Oltre che per tutelare la sicurezza degli automobilisti rispettosi delle regole e dei residenti.